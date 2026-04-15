WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

XETRA-Handel im Fokus 15.04.2026 15:59:04

SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert am Mittwochnachmittag

SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert am Mittwochnachmittag

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,98 Prozent höher bei 17 855,01 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 88,288 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,118 Prozent auf 17 703,18 Punkte an der Kurstafel, nach 17 682,27 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 930,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 703,18 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 4,31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 16 784,93 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 15.01.2026, den Wert von 18 336,93 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bei 15 201,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,88 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 14,35 Prozent auf 1,87 EUR), Hypoport SE (+ 11,99 Prozent auf 91,05 EUR), SMA Solar (+ 5,78 Prozent auf 52,15 EUR), SFC Energy (+ 5,15 Prozent auf 16,34 EUR) und TeamViewer (+ 4,46 Prozent auf 4,59 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil tonies (-6,33 Prozent auf 9,91 EUR), Südzucker (-3,98 Prozent auf 12,06 EUR), Wacker Neuson SE (-1,50 Prozent auf 19,68 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,41 Prozent auf 18,18 EUR) und NORMA Group SE (-1,34 Prozent auf 14,78 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 7 118 781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,263 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 3,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

