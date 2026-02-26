SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Handelsende zu

Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,57 Prozent auf 18 061,73 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 95,174 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 17 957,64 Punkte an der Kurstafel, nach 17 958,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 915,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 113,38 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 0,605 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, notierte der SDAX bei 18 375,31 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 16 325,95 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, bei 15 126,23 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,07 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit adesso SE (+ 12,22 Prozent auf 64,30 EUR), GFT SE (+ 8,04 Prozent auf 15,32 EUR), NORMA Group SE (+ 6,55 Prozent auf 15,94 EUR), ATOSS Software (+ 5,62 Prozent auf 88,30 EUR) und PATRIZIA SE (+ 4,64 Prozent auf 8,34 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Gerresheimer (-14,81 Prozent auf 15,70 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-6,02 Prozent auf 3,12 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,62 Prozent auf 26,62 EUR), Befesa (-3,30 Prozent auf 31,62 EUR) und Alzchem Group (-2,85 Prozent auf 156,60 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Gerresheimer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 474 860 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 10,271 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at