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SDAX-Kursentwicklung 08.09.2026 17:58:46

SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich auf grünem Terrain

SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich auf grünem Terrain

Heute hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Schlussendlich schloss der SDAX nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 18 779,18 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 94,295 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,058 Prozent auf 18 742,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18 753,48 Punkten am Vortag.

Bei 18 799,57 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 707,97 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 659,63 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 08.06.2026, mit 18 398,48 Punkten bewertet. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Wert von 16 742,45 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,20 Prozent aufwärts. 19 325,96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell HORNBACH (+ 6,49 Prozent auf 87,00 EUR), SMA Solar (+ 6,18 Prozent auf 63,60 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 5,10 Prozent auf 66,00 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,59 Prozent auf 24,55 EUR) und Jungheinrich (+ 3,32 Prozent auf 27,40 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil ATOSS Software (-4,33 Prozent auf 92,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,11 Prozent auf 56,05 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,99 Prozent auf 31,18 EUR), TeamViewer (-2,87 Prozent auf 6,43 EUR) und GFT SE (-2,73 Prozent auf 24,95 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. 994 851 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,176 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,70 0,21% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 65,60 5,47% ASTA Energy Solutions
ATOSS Software AG 92,10 -5,25% ATOSS Software AG
Carl Zeiss Meditec AG 31,14 -3,41% Carl Zeiss Meditec AG
GFT SE 24,85 -2,93% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,27 0,71% HAMBORNER REIT
HORNBACH Holding 85,90 1,66% HORNBACH Holding
Jungheinrich AG 27,32 3,33% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 79,50 2,85% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,85 0,00% Mutares
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 56,55 -2,84% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SMA Solar AG 63,05 5,61% SMA Solar AG
TeamViewer 6,43 -2,87% TeamViewer
Wacker Neuson SE 24,20 2,76% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 791,15 0,20%

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