SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich im Aufwind

Am Freitag legte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,25 Prozent auf 18 119,38 Punkte zu. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 86,730 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 075,42 Zählern und damit 0,004 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 074,65 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 162,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 033,46 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 2,35 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wurde der SDAX mit 17 864,36 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, stand der SDAX bei 17 257,63 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 18 206,72 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,40 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Sixt SE St (+ 5,08 Prozent auf 71,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,51 Prozent auf 30,60 EUR), TeamViewer (+ 3,80 Prozent auf 5,46 EUR), Vincorion (+ 3,56 Prozent auf 18,64 EUR) und PVA TePla (+ 3,49 Prozent auf 39,78 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Vossloh (-5,59 Prozent auf 63,35 EUR), Fielmann (-3,44 Prozent auf 40,75 EUR), Eckert Ziegler (-2,75 Prozent auf 14,83 EUR), Dürr (-2,40 Prozent auf 17,08 EUR) und Energiekontor (-2,04 Prozent auf 36,05 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 881 615 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 3,577 Mrd. Euro macht die Fielmann-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at