SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich schwächer

Der SDAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0,65 Prozent auf 18 391,18 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88,861 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,019 Prozent stärker bei 18 514,82 Punkten, nach 18 511,25 Punkten am Vortag.

Bei 18 227,95 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 514,82 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der SDAX stand vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 18 736,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der SDAX 16 197,98 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 524,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,97 Prozent. 19 325,96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 9,94 Prozent auf 27,42 EUR), Energiekontor (+ 2,30 Prozent auf 42,25 EUR), KSB SE (+ 1,99 Prozent auf 871,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,78 Prozent auf 20,05 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,61 Prozent auf 15,81 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil tonies (-5,43 Prozent auf 12,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,75 Prozent auf 28,10 EUR), pbb (-4,69 Prozent auf 3,33 EUR), Nagarro SE (-4,33 Prozent auf 34,02 EUR) und Vincorion (-4,32 Prozent auf 17,27 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 106 709 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die Springer Nature-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,731 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at