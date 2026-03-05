SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der SDAX kann seine Vortagesgewinne am Donnerstag nicht halten.

Am Donnerstag verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,07 Prozent auf 17 543,02 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90,546 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,020 Prozent leichter bei 17 552,49 Punkten in den Handel, nach 17 556,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 17 578,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 532,17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,453 Prozent nach unten. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 05.02.2026, den Stand von 17 878,47 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 16 905,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, wies der SDAX einen Wert von 15 517,54 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,08 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 983,42 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit GFT SE (+ 8,26 Prozent auf 17,30 EUR), JENOPTIK (+ 5,58 Prozent auf 29,16 EUR), SMA Solar (+ 4,56 Prozent auf 33,46 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,00 Prozent auf 27,48 EUR) und Sixt SE St (+ 2,56 Prozent auf 66,10 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil pbb (-2,33 Prozent auf 3,18 EUR), Grand City Properties (-2,13 Prozent auf 10,10 EUR), Schaeffler (-1,71 Prozent auf 8,06 EUR), Hypoport SE (-1,57 Prozent auf 88,00 EUR) und Dürr (-1,54 Prozent auf 22,35 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 157 947 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 7,465 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at