SDAX-Handel aktuell: SDAX mit Abgaben

Der SDAX notiert am ersten Tag der Woche im negativen Bereich.

Am Montag notiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,82 Prozent leichter bei 18 283,08 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90,502 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,950 Prozent auf 18 258,75 Punkte an der Kurstafel, nach 18 433,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 405,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 156,19 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 08.05.2026, lag der SDAX noch bei 18 628,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 232,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 989,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5,34 Prozent zu. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit PVA TePla (+ 3,09 Prozent auf 41,98 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,91 Prozent auf 58,40 EUR), Siltronic (+ 2,79 Prozent auf 93,85 EUR), pbb (+ 2,37 Prozent auf 3,37 EUR) und 1&1 (+ 2,28 Prozent auf 24,65 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil SMA Solar (-5,70 Prozent auf 56,30 EUR), Ottobock (-5,30 Prozent auf 51,80 EUR), Verve Group (-4,55 Prozent auf 1,68 EUR), tonies (-4,24 Prozent auf 10,40 EUR) und Springer Nature (-3,25 Prozent auf 18,44 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 863 742 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,254 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentaldaten

Die Mutares-Aktie hat mit 2,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,60 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at