SDAX-Handel aktuell: SDAX nachmittags leichter

Am zweiten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent schwächer bei 18 031,96 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 96,001 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,444 Prozent auf 18 208,65 Punkte an der Kurstafel, nach 18 128,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 218,06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 966,23 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17 355,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 543,43 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 03.02.2025, einen Stand von 14 435,33 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,90 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern markiert.

SDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 9,12 Prozent auf 6,44 EUR), Salzgitter (+ 5,24 Prozent auf 48,20 EUR), DEUTZ (+ 4,68 Prozent auf 11,41 EUR), NORMA Group SE (+ 4,20 Prozent auf 15,88 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 4,08 Prozent auf 20,40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil secunet Security Networks (-7,37 Prozent auf 220,00 EUR), Verve Group (-6,99 Prozent auf 1,29 EUR), HelloFresh (-5,60 Prozent auf 5,73 EUR), Siltronic (-5,28 Prozent auf 49,30 EUR) und ATOSS Software (-5,01 Prozent auf 93,00 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 1 634 832 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 9,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,50 zu Buche schlagen. Mit 7,91 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at