Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Index im Fokus
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30.07.2026 12:26:27
SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Minus
Um 12:09 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,47 Prozent auf 18 477,04 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89,154 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,329 Prozent auf 18 503,94 Punkte an der Kurstafel, nach 18 564,98 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 476,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 581,97 Punkten lag.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,883 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, lag der SDAX noch bei 18 045,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 911,06 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 719,82 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,46 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 7,88 Prozent auf 104,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3,54 Prozent auf 21,95 EUR), Sixt SE St (+ 2,17 Prozent auf 72,85 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1,85 Prozent auf 13,80 EUR) und PVA TePla (+ 1,79 Prozent auf 31,90 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen TeamViewer (-6,50 Prozent auf 6,33 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,27 Prozent auf 65,65 EUR), Befesa (-4,17 Prozent auf 33,30 EUR), Alzchem Group (-3,16 Prozent auf 168,50 EUR) und GFT SE (-3,11 Prozent auf 23,40 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 344 607 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,723 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SDAX-Aktien
Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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