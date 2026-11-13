SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Minus

Heute ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,65 Prozent tiefer bei 17 836,43 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,836 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,340 Prozent auf 17 892,62 Punkte an der Kurstafel, nach 17 953,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 750,29 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 892,62 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,070 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 067,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 553,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 209,14 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,77 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Eckert Ziegler (+ 5,45 Prozent auf 15,29 EUR), ProCredit (+ 5,16 Prozent auf 9,78 EUR), Ottobock (+ 3,57 Prozent auf 40,60 EUR), HelloFresh (+ 3,36 Prozent auf 2,99 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 2,71 Prozent auf 34,05 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil GFT SE (-10,14 Prozent auf 26,15 EUR), INDUS (-7,42 Prozent auf 33,05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,00 Prozent auf 24,30 EUR), SMA Solar (-4,38 Prozent auf 47,16 EUR) und OHB SE (-4,36 Prozent auf 184,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die PATRIZIA SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 617 836 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,160 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at