SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Plus

Der SDAX zeigt sich am dritten Tag der Woche kaum verändert.

Am Mittwoch notiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,02 Prozent stärker bei 18 332,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 98,650 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,163 Prozent höher bei 18 357,62 Punkten, nach 18 327,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 316,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 480,20 Zähler.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 0,220 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SDAX mit 16 806,75 Punkten berechnet. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 28.10.2025, mit 17 024,59 Punkten bewertet. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 14 367,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,63 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 17 174,39 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 11,46 Prozent auf 24,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,94 Prozent auf 112,00 EUR), Südzucker (+ 2,04 Prozent auf 9,76 EUR), JOST Werke (+ 1,60 Prozent auf 63,50 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1,53 Prozent auf 8,60 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen SMA Solar (-3,46 Prozent auf 37,36 EUR), Verve Group (-2,91 Prozent auf 1,60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,73 Prozent auf 92,70 EUR), Ottobock (-2,65 Prozent auf 62,50 EUR) und tonies (-2,23 Prozent auf 10,50 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX ist die Klöckner-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 757 968 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 11,027 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

