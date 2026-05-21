SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Plus

Am Donnerstag notiert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,66 Prozent stärker bei 18 640,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,506 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,080 Prozent höher bei 18 532,15 Punkten, nach 18 517,30 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 473,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 644,24 Zähler.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 2,21 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, wurde der SDAX mit 18 131,02 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Wert von 18 023,92 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, bei 16 655,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,40 Prozent aufwärts. Bei 18 717,19 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit secunet Security Networks (+ 2,98 Prozent auf 207,50 EUR), EVOTEC SE (+ 2,86 Prozent auf 5,04 EUR), Verve Group (+ 2,61 Prozent auf 1,50 EUR), pbb (+ 2,57 Prozent auf 3,59 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,23 Prozent auf 89,35 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Südzucker (-3,06 Prozent auf 11,42 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,36 Prozent auf 1,38 EUR), MBB SE (-1,34 Prozent auf 191,80 EUR), Einhell Germany vz (-1,21 Prozent auf 73,70 EUR) und Deutsche Euroshop (-1,11 Prozent auf 19,66 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 531 759 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,077 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at