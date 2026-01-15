SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Nachmittag im Plus

Am Donnerstag verbucht der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,99 Prozent auf 18 259,75 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 96,694 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,318 Prozent höher bei 18 138,05 Punkten, nach 18 080,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 290,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 110,11 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,696 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.12.2025, wies der SDAX 16 867,71 Punkte auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 15.10.2025, mit 16 874,35 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, lag der SDAX noch bei 13 840,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,21 Prozent nach oben. Bei 18 290,09 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 174,39 Punkte.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 12,46 Prozent auf 51,10 EUR), Drägerwerk (+ 8,44 Prozent auf 79,70 EUR), PVA TePla (+ 6,78 Prozent auf 28,36 EUR), JENOPTIK (+ 4,00 Prozent auf 21,82 EUR) und Siltronic (+ 3,97 Prozent auf 56,25 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen ATOSS Software (-5,77 Prozent auf 104,60 EUR), Alzchem Group (-3,30 Prozent auf 158,20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,83 Prozent auf 79,00 EUR), EVOTEC SE (-2,22 Prozent auf 6,26 EUR) und Ottobock (-2,12 Prozent auf 67,10 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 306 033 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,085 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

2026 weist die Verve Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,17 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at