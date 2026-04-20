Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
SDAX-Kursentwicklung
|
20.04.2026 15:58:57
SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert nachmittags im Minus
Am Montag notiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,90 Prozent leichter bei 18 104,43 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 92,207 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 1,00 Prozent auf 18 085,42 Punkte an der Kurstafel, nach 18 268,79 Punkten am Vortag.
Bei 18 120,77 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 035,61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, lag der SDAX bei 16 197,98 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 20.01.2026, mit 17 632,41 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Wert von 15 107,91 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,31 Prozent aufwärts. 18 480,20 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 2,86 Prozent auf 37,44 EUR), PNE (+ 2,64 Prozent auf 8,93 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,58 Prozent auf 36,06 EUR), Grand City Properties (+ 1,11 Prozent auf 10,04 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 0,73 Prozent auf 82,25 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Hypoport SE (-5,28 Prozent auf 88,80 EUR), TeamViewer (-4,82 Prozent auf 4,92 EUR), EVOTEC SE (-3,28 Prozent auf 5,46 EUR), Befesa (-3,26 Prozent auf 34,15 EUR) und Verve Group (-2,95 Prozent auf 1,51 EUR).
Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 744 304 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,272 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus
In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
