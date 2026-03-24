SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Am Dienstag geht es im SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,18 Prozent auf 16 433,77 Punkte nach unten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 82,040 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,078 Prozent fester bei 16 475,85 Punkten in den Handel, nach 16 463,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 475,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 305,33 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 24.02.2026, den Wert von 17 890,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 806,75 Punkten gehandelt. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 24.03.2025, bei 16 090,79 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,31 Prozent zurück. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Ottobock (+ 8,36 Prozent auf 54,05 EUR), HelloFresh (+ 6,70 Prozent auf 4,04 EUR), Gerresheimer (+ 4,14 Prozent auf 19,63 EUR), INDUS (+ 3,75 Prozent auf 29,05 EUR) und pbb (+ 2,68 Prozent auf 3,07 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,37 Prozent auf 56,60 EUR), Eckert Ziegler (-5,15 Prozent auf 13,80 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,25 Prozent auf 74,40 EUR), Hypoport SE (-3,01 Prozent auf 74,10 EUR) und SMA Solar (-2,52 Prozent auf 37,10 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 787 048 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,069 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,13 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at