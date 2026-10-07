SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,29 Prozent schwächer bei 18 147,32 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,802 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,505 Prozent schwächer bei 18 291,95 Punkten, nach 18 384,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 147,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 433,30 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 0,566 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, notierte der SDAX bei 18 753,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der SDAX bei 18 148,27 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 17 354,72 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,56 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 10,76 Prozent auf 75,15 EUR), HelloFresh (+ 3,55 Prozent auf 2,42 EUR), 1&1 (+ 2,14 Prozent auf 23,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,12 Prozent auf 31,82 EUR) und Dermapharm (+ 2,10 Prozent auf 38,90 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen NORMA Group SE (-9,72 Prozent auf 15,60 EUR), LPKF Laser Electronics (-8,00 Prozent auf 14,95 EUR), pbb (-4,69 Prozent auf 3,01 EUR), GFT SE (-4,48 Prozent auf 25,60 EUR) und Stabilus SE (-4,19 Prozent auf 15,56 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 231 090 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4,282 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,68 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at