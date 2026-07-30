SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Um 09:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent tiefer bei 18 549,62 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,154 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,329 Prozent auf 18 503,94 Punkte an der Kurstafel, nach 18 564,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 503,94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 549,62 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,28 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 045,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, lag der SDAX-Kurs bei 17 911,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 719,82 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,88 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 3,94 Prozent auf 100,20 EUR), INDUS (+ 1,85 Prozent auf 30,35 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 1,54 Prozent auf 52,60 EUR), SFC Energy (+ 1,28 Prozent auf 19,02 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 1,08 Prozent auf 18,66 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil TeamViewer (-3,77 Prozent auf 6,52 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,16 Prozent auf 67,80 EUR), HelloFresh (-1,79 Prozent auf 3,62 EUR), init innovation in traffic systems SE (-1,55 Prozent auf 47,55 EUR) und ATOSS Software (-1,49 Prozent auf 86,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 106 535 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,723 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at