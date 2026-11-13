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Kursentwicklung im Fokus 13.11.2026 09:28:56

SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer

SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer

Der SDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am fünften Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,91 Prozent leichter bei 17 790,46 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90,836 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,340 Prozent auf 17 892,62 Punkte an der Kurstafel, nach 17 953,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 786,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 892,62 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,328 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der SDAX 18 067,85 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der SDAX mit 18 553,07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der SDAX noch bei 16 209,14 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,51 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Deutsche Euroshop (+ 2,22 Prozent auf 16,54 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,00 Prozent auf 14,79 EUR), tonies (+ 0,75 Prozent auf 13,40 EUR), Springer Nature (+ 0,66 Prozent auf 22,90 EUR) und STO SE (+ 0,57 Prozent auf 105,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil INDUS (-6,44 Prozent auf 33,40 EUR), GFT SE (-6,36 Prozent auf 27,25 EUR), OHB SE (-4,36 Prozent auf 184,20 EUR), Douglas (-4,31 Prozent auf 7,55 EUR) und ASTA Energy Solutions (-3,19 Prozent auf 48,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die PATRIZIA SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 171 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,160 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 2,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,80 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,45 1,66% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 47,70 -4,98% ASTA Energy Solutions
Deutsche Euroshop AG 16,50 0,36% Deutsche Euroshop AG
Douglas AG 7,62 -2,31% Douglas AG
Eckert & Ziegler 15,20 6,29% Eckert & Ziegler
GFT SE 25,95 -10,67% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,07 -0,73% HAMBORNER REIT
INDUS AG 34,35 -3,38% INDUS AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,60 -0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 27,60 -1,60% Mutares
OHB SE 178,20 -8,71% OHB SE
PATRIZIA SE 7,88 2,47% PATRIZIA SE
Springer Nature 22,60 -0,22% Springer Nature
STO SE & Co. KGaA 104,00 1,17% STO SE & Co. KGaA
tonies 13,42 0,15% tonies

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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