SDAX-Handel aktuell: SDAX sackt am Nachmittag ab

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,01 Prozent auf 18 300,66 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 98,300 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,060 Prozent auf 18 291,87 Punkte an der Kurstafel, nach 18 302,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 18 333,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 171,19 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Stand von 16 806,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 17 371,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 14 333,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,44 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 18 392,27 Punkte. Bei 17 174,39 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell MBB SE (+ 7,00 Prozent auf 214,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 6,88 Prozent auf 94,80 EUR), Wacker Neuson SE (+ 4,09 Prozent auf 19,34 EUR), Hypoport SE (+ 3,12 Prozent auf 105,80 EUR) und SFC Energy (+ 3,07 Prozent auf 14,10 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SMA Solar (-4,49 Prozent auf 37,02 EUR), Verve Group (-3,43 Prozent auf 1,80 EUR), Alzchem Group (-3,21 Prozent auf 151,00 EUR), Schaeffler (-2,52 Prozent auf 11,59 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,37 Prozent auf 107,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 967 350 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 11,235 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,59 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at