SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt in der Verlustzone

Mit dem SDAX ging es am vierten Tag der Woche abwärts.

Zum Handelsende tendierte der SDAX im XETRA-Handel 1,39 Prozent schwächer bei 18 012,80 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,314 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,539 Prozent auf 18 364,75 Punkte an der Kurstafel, nach 18 266,22 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 17 948,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 491,78 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,320 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 18 160,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 553,91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 092,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 11,47 Prozent auf 3,33 EUR), EVOTEC SE (+ 7,14 Prozent auf 3,09 EUR), Hypoport SE (+ 5,01 Prozent auf 91,20 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3,66 Prozent auf 21,25 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 3,40 Prozent auf 19,48 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen LPKF Laser Electronics (-11,80 Prozent auf 9,04 EUR), PVA TePla (-11,51 Prozent auf 26,60 EUR), OHB SE (-10,00 Prozent auf 196,20 EUR), SMA Solar (-9,36 Prozent auf 49,08 EUR) und Kontron (-7,39 Prozent auf 18,91 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 699 854 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 5,129 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie hat mit 2,38 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at