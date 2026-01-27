SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,60 Prozent schwächer bei 18 265,61 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 98,320 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,192 Prozent auf 18 410,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18 375,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 410,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 263,61 Zählern.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 806,75 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, bei 17 310,95 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 27.01.2025, bei 14 267,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,24 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 410,63 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 4,83 Prozent auf 99,80 EUR), Wacker Neuson SE (+ 2,78 Prozent auf 19,94 EUR), MBB SE (+ 2,61 Prozent auf 216,50 EUR), Alzchem Group (+ 1,96 Prozent auf 155,80 EUR) und secunet Security Networks (+ 1,90 Prozent auf 214,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Salzgitter (-6,44 Prozent auf 46,48 EUR), Verve Group (-5,45 Prozent auf 1,67 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,86 Prozent auf 1,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,75 Prozent auf 24,78 EUR) und Eckert Ziegler (-2,54 Prozent auf 15,74 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verve Group-Aktie. 684 837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 11,235 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

