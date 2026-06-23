SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,46 Prozent schwächer bei 18 126,86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 88,861 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,994 Prozent auf 18 212,61 Punkte an der Kurstafel, nach 18 395,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 212,61 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 037,52 Zählern.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 736,95 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, bei 16 463,01 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 16 523,43 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,44 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,18 Prozent auf 67,85 EUR), TeamViewer (+ 2,05 Prozent auf 5,03 EUR), HelloFresh (+ 1,83 Prozent auf 4,01 EUR), MBB SE (+ 1,12 Prozent auf 179,80 EUR) und ATOSS Software (+ 1,12 Prozent auf 72,10 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil LPKF Laser Electronics (-8,54 Prozent auf 25,70 EUR), SMA Solar (-8,07 Prozent auf 53,00 EUR), Basler (-7,05 Prozent auf 29,65 EUR), Energiekontor (-6,39 Prozent auf 39,55 EUR) und PVA TePla (-6,18 Prozent auf 40,66 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 977 269 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,731 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at