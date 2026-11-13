SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt am Nachmittag

Um 15:41 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,87 Prozent auf 17 797,92 Punkte zurück. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90,836 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,340 Prozent leichter bei 17 892,62 Punkten in den Handel, nach 17 953,63 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 750,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 892,62 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,286 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der SDAX mit 18 067,85 Punkten berechnet. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 18 553,07 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 16 209,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,55 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Eckert Ziegler (+ 7,17 Prozent auf 15,54 EUR), ProCredit (+ 6,02 Prozent auf 9,86 EUR), secunet Security Networks (+ 3,82) Prozent auf 201,00 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 3,62 Prozent auf 34,35 EUR) und grenke (+ 3,32 Prozent auf 11,82 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil GFT SE (-9,79 Prozent auf 26,25 EUR), pbb (-7,74 Prozent auf 2,57 EUR), SMA Solar (-6,97 Prozent auf 45,88 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,80 Prozent auf 23,84 EUR) und Vincorion (-6,59 Prozent auf 15,59 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die pbb-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 229 901 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5,160 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at