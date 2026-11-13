SDAX

17 737,60
-216,03
-1,20 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
SDAX-Kursentwicklung 13.11.2026 15:58:52

SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt am Nachmittag

SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt am Nachmittag

Der SDAX verbucht am Freitagnachmittag Verluste.

Um 15:41 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0,87 Prozent auf 17 797,92 Punkte zurück. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90,836 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,340 Prozent leichter bei 17 892,62 Punkten in den Handel, nach 17 953,63 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 750,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 892,62 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,286 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der SDAX mit 18 067,85 Punkten berechnet. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 18 553,07 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 16 209,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,55 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Eckert Ziegler (+ 7,17 Prozent auf 15,54 EUR), ProCredit (+ 6,02 Prozent auf 9,86 EUR), secunet Security Networks (+ 3,82) Prozent auf 201,00 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 3,62 Prozent auf 34,35 EUR) und grenke (+ 3,32 Prozent auf 11,82 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil GFT SE (-9,79 Prozent auf 26,25 EUR), pbb (-7,74 Prozent auf 2,57 EUR), SMA Solar (-6,97 Prozent auf 45,88 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,80 Prozent auf 23,84 EUR) und Vincorion (-6,59 Prozent auf 15,59 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die pbb-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 229 901 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5,160 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,45 1,66% 1&1 AG
Eckert & Ziegler 15,20 6,29% Eckert & Ziegler
GFT SE 25,95 -10,67% GFT SE
grenke AG 11,78 3,15% grenke AG
HAMBORNER REIT 4,07 -0,73% HAMBORNER REIT
init innovation in traffic systems SE 34,80 3,88% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,60 -0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 27,60 -1,60% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,61 -7,18% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 9,82 6,28% ProCredit Holding AG & Co.KGaA
secunet Security Networks AG 200,00 3,20% secunet Security Networks AG
SMA Solar AG 45,18 -7,61% SMA Solar AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 23,82 -7,82% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Vincorion 15,68 -5,77% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 737,60 -1,20%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen