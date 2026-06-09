SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Der SDAX fällt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,26 Prozent schwächer bei 18 350,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,480 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,083 Prozent schwächer bei 18 383,28 Punkten, nach 18 398,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18 324,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 383,28 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der SDAX mit 18 628,53 Punkten gehandelt. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.03.2026, einen Stand von 16 875,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, betrug der SDAX-Kurs 17 030,94 Punkte.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,73 Prozent. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,88 Prozent auf 94,65 EUR), PVA TePla (+ 1,47 Prozent auf 42,88 EUR), Ottobock (+ 0,78 Prozent auf 51,90 EUR), Deutsche Euroshop (+ 0,74 Prozent auf 20,30 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 0,73 Prozent auf 1,38 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil secunet Security Networks (-3,96 Prozent auf 194,00 EUR), CANCOM SE (-2,37 Prozent auf 26,80 EUR), PNE (-2,13 Prozent auf 10,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,08 Prozent auf 36,70 EUR) und TeamViewer (-2,00 Prozent auf 5,88 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 66 700 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,254 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at