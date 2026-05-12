SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht nachmittags Abschläge

Mit dem SDAX geht es am Dienstagnachmittag abwärts.

Am Dienstag fällt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,34 Prozent auf 18 307,13 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 92,182 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,862 Prozent leichter bei 18 396,13 Punkten, nach 18 556,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 402,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 220,15 Zählern.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Wert von 17 257,63 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 12.02.2026, den Wert von 17 683,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 648,65 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 717,19 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 13,07 Prozent auf 28,90 EUR), Shelly (+ 7,00 Prozent auf 64,20 EUR), PATRIZIA SE (+ 4,10 Prozent auf 7,61 EUR), Ottobock (+ 1,59 Prozent auf 63,70 EUR) und grenke (+ 1,48 Prozent auf 12,38 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Medios (-13,38 Prozent auf 12,82 EUR), Elmos Semiconductor (-8,62 Prozent auf 176,00 EUR), MBB SE (-8,27 Prozent auf 198,60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-6,48 Prozent auf 73,55 EUR) und pbb (-4,82 Prozent auf 3,24 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 567 186 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die Springer Nature-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,018 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,73 erwartet. Mit 7,99 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at