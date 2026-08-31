SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Am Montag verbuchte der SDAX via XETRA zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,27 Prozent auf 18 944,14 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 95,555 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,176 Prozent leichter bei 18 961,84 Punkten in den Montagshandel, nach 18 995,19 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 19 026,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 924,53 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der SDAX auf 18 302,79 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, betrug der SDAX-Kurs 19 192,97 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 843,67 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,15 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell STO SE (+ 8,84 Prozent auf 103,40 EUR), OHB SE (+ 6,28 Prozent auf 201,50 EUR), SMA Solar (+ 3,58 Prozent auf 59,30 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,18 Prozent auf 77,90 EUR) und Dürr (+ 2,78 Prozent auf 18,48 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Basler (-4,53 Prozent auf 23,20 EUR), Vincorion (-3,59 Prozent auf 19,58 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,58 Prozent auf 1,48 EUR), EVOTEC SE (-3,05 Prozent auf 3,25 EUR) und pbb (-2,81 Prozent auf 3,39 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 7 332 921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,070 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mutares-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,72 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at