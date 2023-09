SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Schlussendlich zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag ging der SDAX den Handel nahezu unverändert (minus 1,69 Prozent) bei 12 956,58 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 107,044 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 114,16 Zählern und damit 0,491 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 178,83 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 12 956,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 13 114,16 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,18 Prozent. Vor einem Monat, am 21.08.2023, stand der SDAX noch bei 12 928,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, lag der SDAX noch bei 13 331,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.09.2022, wies der SDAX einen Stand von 11 280,21 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 7,22 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 13 880,68 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 980,54 Punkten erreicht.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 5,61 Prozent auf 64,00 EUR), 1&1 (+ 0,99 Prozent auf 16,30 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,94 Prozent auf 21,40 EUR), Grand City Properties (+ 0,94 Prozent auf 9,13 EUR) und CEWE Stiftung (+ 0,11 Prozent auf 88,50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Hypoport SE (-8,61 Prozent auf 144,40 EUR), Varta (-6,82 Prozent auf 17,91 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-5,82 Prozent auf 29,14 EUR), MorphoSys (-5,12 Prozent auf 28,52 EUR) und Ceconomy St (-4,92 Prozent auf 2,01 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 10 764 015 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 9,375 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,73 zu Buche schlagen. Mit 8,21 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

