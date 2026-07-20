SDAX-Handel aktuell: SDAX verliert zum Start

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Am Montag verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,25 Prozent auf 18 205,77 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 88,528 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,158 Prozent leichter bei 18 221,82 Punkten in den Montagshandel, nach 18 250,65 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 205,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 230,89 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 18 511,25 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 078,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der SDAX mit 18 030,81 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,90 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Shelly (+ 1,76 Prozent auf 57,90 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1,00 Prozent auf 15,15 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 0,99 Prozent auf 61,40 EUR), CANCOM SE (+ 0,85 Prozent auf 23,60 EUR) und Vossloh (+ 0,83 Prozent auf 61,10 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Dermapharm (-1,97 Prozent auf 42,35 EUR), KWS SAAT SE (-1,92 Prozent auf 71,40 EUR), Grand City Properties (-1,84 Prozent auf 9,08 EUR), pbb (-1,77 Prozent auf 3,55 EUR) und SMA Solar (-1,62 Prozent auf 60,55 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 114 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Ottobock-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,679 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at