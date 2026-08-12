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XETRA-Handel im Fokus 12.08.2026 17:58:27

SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch zum Handelsschluss.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,41 Prozent leichter bei 18 495,51 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,126 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 571,58 Zählern und damit 0,002 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 571,14 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 480,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 626,68 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 128,23 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 12.05.2026, mit 18 097,33 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, lag der SDAX noch bei 17 149,49 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,57 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 5,50 Prozent auf 259,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5,45 Prozent auf 16,45 EUR), Basler (+ 5,23 Prozent auf 24,15 EUR), Südzucker (+ 4,26 Prozent auf 11,76 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,89 Prozent auf 3,85 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SCHOTT Pharma (-4,91 Prozent auf 21,30 EUR), CANCOM SE (-4,88 Prozent auf 21,45 EUR), secunet Security Networks (-4,43 Prozent auf 185,40 EUR), TeamViewer (-4,25 Prozent auf 6,32 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-4,05 Prozent auf 29,82 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 814 238 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die OHB SE-Aktie mit 4,850 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Basler AG 24,10 -0,21% Basler AG
CANCOM SE 21,50 -0,23% CANCOM SE
Carl Zeiss Meditec AG 30,38 0,66% Carl Zeiss Meditec AG
EVOTEC SE 3,54 -0,06% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,33 0,00% HAMBORNER REIT
HelloFresh 3,29 -2,83% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 70,70 0,00% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 15,80 0,64% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 26,75 -0,74% Mutares
OHB SE 258,00 0,19% OHB SE
SCHOTT Pharma 21,85 0,69% SCHOTT Pharma
secunet Security Networks AG 196,80 0,10% secunet Security Networks AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 11,84 0,17% Südzucker AG (Suedzucker AG)
TeamViewer 6,59 0,46% TeamViewer

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