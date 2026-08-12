TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|XETRA-Handel im Fokus
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12.08.2026 17:58:27
SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer
Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,41 Prozent leichter bei 18 495,51 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,126 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 571,58 Zählern und damit 0,002 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 571,14 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 480,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 626,68 Punkten.
So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 128,23 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 12.05.2026, mit 18 097,33 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, lag der SDAX noch bei 17 149,49 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,57 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 5,50 Prozent auf 259,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5,45 Prozent auf 16,45 EUR), Basler (+ 5,23 Prozent auf 24,15 EUR), Südzucker (+ 4,26 Prozent auf 11,76 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,89 Prozent auf 3,85 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SCHOTT Pharma (-4,91 Prozent auf 21,30 EUR), CANCOM SE (-4,88 Prozent auf 21,45 EUR), secunet Security Networks (-4,43 Prozent auf 185,40 EUR), TeamViewer (-4,25 Prozent auf 6,32 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-4,05 Prozent auf 29,82 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 814 238 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die OHB SE-Aktie mit 4,850 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.
KGV und Dividende der SDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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