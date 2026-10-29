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WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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SDAX-Performance im Fokus 29.10.2026 17:58:45

SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Der SDAX zeigte sich am Abend wenig bewegt.

Schlussendlich ging der SDAX nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 18 420,41 Punkten aus dem Handel. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 91,582 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 18 379,16 Punkte an der Kurstafel, nach 18 422,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 286,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 466,13 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 1,47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, notierte der SDAX bei 18 379,10 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 18 564,98 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 16 871,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,13 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Basler (+ 13,19 Prozent auf 24,45 EUR), SGL Carbon SE (+ 9,35 Prozent auf 5,44 EUR), Befesa (+ 6,74 Prozent auf 37,20 EUR), PVA TePla (+ 3,87 Prozent auf 32,20 EUR) und NORMA Group SE (+ 3,43 Prozent auf 15,66 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Heidelberger Druckmaschinen (-11,03 Prozent auf 1,19 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,25 Prozent auf 74,30 EUR), OHB SE (-6,15 Prozent auf 244,00 EUR), Mutares (-4,60 Prozent auf 26,95 EUR) und LPKF Laser Electronics (-3,86 Prozent auf 11,20 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 731 713 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 5,399 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Basler AG 22,80 -5,59% Basler AG
Befesa 36,50 -1,48% Befesa
HAMBORNER REIT 4,00 -0,25% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,14 -3,79% Heidelberger Druckmaschinen AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,20 0,61% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 10,15 -7,31% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 26,20 -3,68% Mutares
NORMA Group SE 14,96 -4,35% NORMA Group SE
OHB SE 221,50 -9,78% OHB SE
PVA TePla AG 29,54 -7,92% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 69,75 -6,38% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SGL Carbon SE 4,99 -7,93% SGL Carbon SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 056,13 -1,97%

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