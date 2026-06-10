SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot

Am Abend zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,57 Prozent schwächer bei 17 922,29 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 90,023 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 18 030,00 Punkte an der Kurstafel, nach 18 024,89 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 057,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 758,33 Einheiten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,84 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der SDAX mit 18 628,53 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 316,11 Punkten gehandelt. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, bei 17 071,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,26 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Fielmann (+ 6,14 Prozent auf 44,05 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 5,97 Prozent auf 1,44 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,31 Prozent auf 7,80 EUR), Grand City Properties (+ 2,42 Prozent auf 8,90 EUR) und 1&1 (+ 2,09 Prozent auf 24,45 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-5,67 Prozent auf 159,60 EUR), SFC Energy (-4,82 Prozent auf 18,94 EUR), Nagarro SE (-4,66 Prozent auf 36,02 EUR), SMA Solar (-4,42 Prozent auf 49,08 EUR) und secunet Security Networks (-4,20 Prozent auf 182,60 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 395 050 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,413 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,79 erwartet. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at