FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
|SDAX-Performance im Blick
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23.06.2026 17:59:24
SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone
Am Dienstag stand der SDAX via XETRA zum Handelsende 1,09 Prozent im Minus bei 18 194,44 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 88,861 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,994 Prozent auf 18 212,61 Punkte an der Kurstafel, nach 18 395,47 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 037,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 220,60 Einheiten.
SDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, mit 18 736,95 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wurde der SDAX mit 16 463,01 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, stand der SDAX bei 16 523,43 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,83 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,26 Prozent auf 67,90 EUR), TeamViewer (+ 1,95 Prozent auf 5,02 EUR), HelloFresh (+ 1,78 Prozent auf 4,01 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,73 Prozent auf 70,70 EUR) und INDUS (+ 1,46 Prozent auf 27,75 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil SMA Solar (-7,55 Prozent auf 53,30 EUR), Energiekontor (-6,39 Prozent auf 39,55 EUR), Basler (-6,27 Prozent auf 29,90 EUR), PVA TePla (-6,14 Prozent auf 40,68 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-5,25 Prozent auf 1,41 EUR) unter Druck.
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 218 765 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,731 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der SDAX-Aktien
Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,22 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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