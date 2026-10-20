1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
|SDAX im Fokus
|
20.10.2026 17:58:45
SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone
Am Dienstag schloss der SDAX nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 18 186,07 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,124 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,301 Prozent auf 18 155,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 210,22 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17 925,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 269,14 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SDAX mit 18 106,55 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 283,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 17 100,59 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,78 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.
Die Tops und Flops im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell tonies (+ 6,54 Prozent auf 14,00 EUR), MLP SE (+ 4,56 Prozent auf 11,00 EUR), Mutares (+ 4,17 Prozent auf 26,20 EUR), EVOTEC SE (+ 3,50 Prozent auf 2,72 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 3,05 Prozent auf 33,76 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,12 Prozent auf 26,86 EUR), SMA Solar (-6,68 Prozent auf 51,70 EUR), HelloFresh (-4,95 Prozent auf 2,94 EUR), Südzucker (-3,49 Prozent auf 11,62 EUR) und LPKF Laser Electronics (-3,04 Prozent auf 11,15 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im SDAX
Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 088 420 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,001 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,57 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu 1&1 AG
|
20.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
19.10.26
|XETRA-Handel: SDAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu tonies
|22.09.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,85
|1,27%
|Carl Zeiss Meditec AG
|33,56
|3,13%
|EVOTEC SE
|2,76
|6,06%
|HAMBORNER REIT
|4,10
|0,74%
|HelloFresh
|2,92
|-4,76%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|68,10
|0,59%
|LPKF Laser & Electronics AG
|11,25
|-1,75%
|MLP SE
|11,36
|6,97%
|Mutares
|26,25
|5,21%
|SMA Solar AG
|51,75
|-7,09%
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|11,66
|-2,67%
|tonies
|14,08
|8,14%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|27,00
|-6,32%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 183,22
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.