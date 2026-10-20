1&1 Aktie

1&1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX im Fokus 20.10.2026 17:58:45

SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone

SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone

Der SDAX kam am Dienstag nicht vom Fleck.

Am Dienstag schloss der SDAX nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 18 186,07 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,124 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,301 Prozent auf 18 155,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 210,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17 925,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 269,14 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SDAX mit 18 106,55 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 283,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 17 100,59 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,78 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell tonies (+ 6,54 Prozent auf 14,00 EUR), MLP SE (+ 4,56 Prozent auf 11,00 EUR), Mutares (+ 4,17 Prozent auf 26,20 EUR), EVOTEC SE (+ 3,50 Prozent auf 2,72 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 3,05 Prozent auf 33,76 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,12 Prozent auf 26,86 EUR), SMA Solar (-6,68 Prozent auf 51,70 EUR), HelloFresh (-4,95 Prozent auf 2,94 EUR), Südzucker (-3,49 Prozent auf 11,62 EUR) und LPKF Laser Electronics (-3,04 Prozent auf 11,15 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 088 420 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,001 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,57 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu 1&1 AG

mehr Nachrichten

Analysen zu tonies

mehr Analysen
22.09.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.07.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.05.26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,85 1,27% 1&1 AG
Carl Zeiss Meditec AG 33,56 3,13% Carl Zeiss Meditec AG
EVOTEC SE 2,76 6,06% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,10 0,74% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,92 -4,76% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,10 0,59% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 11,25 -1,75% LPKF Laser & Electronics AG
MLP SE 11,36 6,97% MLP SE
Mutares 26,25 5,21% Mutares
SMA Solar AG 51,75 -7,09% SMA Solar AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 11,66 -2,67% Südzucker AG (Suedzucker AG)
tonies 14,08 8,14% tonies
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,00 -6,32% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 183,22 -0,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen