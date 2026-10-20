SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone

Der SDAX kam am Dienstag nicht vom Fleck.

Am Dienstag schloss der SDAX nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 18 186,07 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,124 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,301 Prozent auf 18 155,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 210,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17 925,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 269,14 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SDAX mit 18 106,55 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 283,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 17 100,59 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,78 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell tonies (+ 6,54 Prozent auf 14,00 EUR), MLP SE (+ 4,56 Prozent auf 11,00 EUR), Mutares (+ 4,17 Prozent auf 26,20 EUR), EVOTEC SE (+ 3,50 Prozent auf 2,72 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 3,05 Prozent auf 33,76 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,12 Prozent auf 26,86 EUR), SMA Solar (-6,68 Prozent auf 51,70 EUR), HelloFresh (-4,95 Prozent auf 2,94 EUR), Südzucker (-3,49 Prozent auf 11,62 EUR) und LPKF Laser Electronics (-3,04 Prozent auf 11,15 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 088 420 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,001 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,57 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at