So bewegte sich der SDAX am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Dienstag stand der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,50 Prozent im Minus bei 17 048,28 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 84,432 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,021 Prozent auf 17 136,70 Punkte an der Kurstafel, nach 17 133,13 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 983,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 17 218,54 Einheiten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 18 106,58 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der SDAX mit 18 437,38 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der SDAX bei 16 053,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,77 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 5,41 Prozent auf 128,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,56 Prozent auf 15,14 EUR), TeamViewer (+ 3,03 Prozent auf 4,43 EUR), ATOSS Software (+ 2,95 Prozent auf 83,70 EUR) und GFT SE (+ 2,88 Prozent auf 25,00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil PVA TePla (-8,46 Prozent auf 24,68 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-7,74 Prozent auf 60,80 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,82 Prozent auf 7,10 EUR), Basler (-5,87 Prozent auf 22,45 EUR) und SCHOTT Pharma (-5,39 Prozent auf 21,05 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 054 273 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,203 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,08 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at