SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Um 09:11 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 0,12 Prozent auf 18 867,59 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 92,738 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,265 Prozent höher bei 18 894,58 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 844,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 18 894,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 820,66 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 0,207 Prozent nach. Vor einem Monat, am 27.04.2026, lag der SDAX-Kurs bei 17 670,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wurde der SDAX auf 18 194,96 Punkte taxiert. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 27.05.2025, einen Stand von 16 689,99 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,71 Prozent zu. Bei 18 931,18 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Douglas (+ 2,36 Prozent auf 8,68 EUR), Befesa (+ 2,30 Prozent auf 35,60 EUR), Dürr (+ 2,15 Prozent auf 21,35 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,97 Prozent auf 26,92 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,63 Prozent auf 15,58 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Siltronic (-4,84 Prozent auf 92,35 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,60 Prozent auf 36,92 EUR), init innovation in traffic systems SE (-1,94 Prozent auf 50,50 EUR), Shelly (-1,81 Prozent auf 59,60 EUR) und SMA Solar (-1,76 Prozent auf 66,85 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Siltronic-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 62 584 Aktien gehandelt. Mit 4,028 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at