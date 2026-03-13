SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start schwächer

Um 09:11 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 1,31 Prozent auf 16 798,82 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 84,156 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,677 Prozent auf 16 906,14 Punkte an der Kurstafel, nach 17 021,46 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 798,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 912,90 Punkten lag.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,812 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.02.2026, den Stand von 17 840,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 863,34 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 222,24 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 3,21 Prozent zu Buche. Bei 18 480,20 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. 16 671,12 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit grenke (+ 1,57 Prozent auf 12,94 EUR), Drägerwerk (+ 0,94 Prozent auf 85,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,34 Prozent auf 58,50 EUR), Verve Group (+ 0,27 Prozent auf 1,50 EUR) und PATRIZIA SE (+ 0,14 Prozent auf 7,27 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Salzgitter (-4,45 Prozent auf 42,56 EUR), Siltronic (-3,70 Prozent auf 52,00 EUR), Gerresheimer (-3,63 Prozent auf 17,80 EUR), EVOTEC SE (-3,60 Prozent auf 4,15 EUR) und DEUTZ (-3,09 Prozent auf 10,02 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 186 932 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,408 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,93 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at