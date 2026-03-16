Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Verve Group Aktie

Verve Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 16.03.2026 12:27:00

SDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

SDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

Der SDAX zeigt sich am Montag wenig verändert.

Am Montag verbucht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,04 Prozent auf 16 777,82 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 82,782 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,312 Prozent auf 16 837,22 Punkte an der Kurstafel, nach 16 784,93 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 16 866,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 637,70 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.02.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 797,63 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 720,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, lag der SDAX-Kurs bei 15 716,58 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,33 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. 16 637,70 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit 1&1 (+ 3,95 Prozent auf 23,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,03 Prozent auf 35,20 EUR), Gerresheimer (+ 1,92 Prozent auf 18,01 EUR), Mutares (+ 1,92 Prozent auf 29,15 EUR) und pbb (+ 1,88 Prozent auf 2,81 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Verve Group (-4,62 Prozent auf 1,42 EUR), Medios (-2,96 Prozent auf 13,76 EUR), ATOSS Software (-2,85 Prozent auf 81,70 EUR), Alzchem Group (-2,13 Prozent auf 165,80 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-1,96 Prozent auf 75,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. 291 684 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,020 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 4,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index weist die Mutares-Aktie mit 8,40 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Verve Group

mehr Nachrichten