OHB Aktie

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WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

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Indexanpassungen 10.08.2026 20:18:00

SDAX: Klöckner raus, OHB rein - Dieser Aktienwechsel steht bevor

SDAX: Klöckner raus, OHB rein - Dieser Aktienwechsel steht bevor

OHB steigt in den SDAX auf und ersetzt dort Klöckner & Co. Der Stahlhändler soll nach dem Delisting durch Worthington Steel ab dem 13. August nicht mehr im Index vertreten sein.

Der Raumfahrtkonzern OHB SE steigt in den SDAX auf. Er werde dort den Stahlhändler Klöckner & Co ab dem 13. August ersetzen, teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Montagabend mit. Nach der Übernahme durch Worthington Steel wird Klöckner von der Börse genommen. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vorgelegt. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting werde voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hatte es geheißen.

ZUG (dpa-AFX)

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Bildquelle: OHB System AG,T. Schneider / Shutterstock.com

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