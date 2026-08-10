OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|Indexanpassungen
|
10.08.2026 20:18:00
SDAX: Klöckner raus, OHB rein - Dieser Aktienwechsel steht bevor
Der Raumfahrtkonzern OHB SE steigt in den SDAX auf. Er werde dort den Stahlhändler Klöckner & Co ab dem 13. August ersetzen, teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Montagabend mit. Nach der Übernahme durch Worthington Steel wird Klöckner von der Börse genommen. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vorgelegt. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting werde voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hatte es geheißen.
ZUG (dpa-AFX)
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Bildquelle: OHB System AG,T. Schneider / Shutterstock.com
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|Klöckner & Co (KlöCo)
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