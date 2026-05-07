SDAX-Papier Alzchem Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Alzchem Group Aktionären eine Freude

Wie im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Titel Alzchem Group am 05.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 2,10 EUR für das Jahr 2025. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 1,80 EUR angesetzt wurde. Alles in allem schüttet Alzchem Group 18,19 Mio. EUR an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 48,98 Prozent.

Alzchem Group-Dividendenrendite

Der Alzchem Group-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 163,80 EUR in den Feierabend. Das Alzchem Group-Papier wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Alzchem Group-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2025 weist der Alzchem Group-Titel eine Dividendenrendite von 1,35 Prozent auf. Damit wurde die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschmälert, damals betrug sie noch 3,16 Prozent.

Reale Rendite und Alzchem Group-Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Alzchem Group via XETRA 542,35 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 619,25 Prozent besser entwickelt als der Alzchem Group-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Alzchem Group

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 2,28 EUR aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,40 Prozent steigen.

Alzchem Group-Schlüsseldaten

Alzchem Group ist ein SDAX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 1,658 Mrd. EUR. Das Alzchem Group-KGV beläuft sich aktuell auf 24,69. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Alzchem Group auf 562,120 Mio.EUR, das EPS machte 6,28 EUR aus.

Redaktion finanzen.at