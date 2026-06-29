SDAX-Papier Dermapharm-Aktie: Dermapharm zahlt weniger Dividende aus

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von SDAX-Wert Dermapharm am 26.06.2026 eine Dividende in Höhe von 0,88 EUR beschlossen. So schwächte sich die Dermapharm-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 2,22 Prozent ab. Die Gesamtausschüttung lässt sich Dermapharm 48,46 Mio. EUR kosten. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,28 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Letztlich notierte die Dermapharm-Aktie am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 47,60 EUR. Der Dividendenabschlag auf die Dermapharm-Aktie erfolgt am 29.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenausschüttung an die Dermapharm-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 2,24 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 2,31 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Dermapharm via XETRA 37,18 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 43,63 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Dermapharm

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 1,00 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 2,13 Prozent bedeuten.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Dermapharm

Dermapharm ist ein SDAX-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 2,358 Mrd. EUR. Dermapharm verfügt über ein KGV von aktuell 16,00. 2025 setzte Dermapharm 1,165 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 2,46 EUR.

Redaktion finanzen.at