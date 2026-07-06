SDAX-Papier Einhell Germany vz-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Einhell Germany vz-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Wert Einhell Germany vz am 03.07.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,90 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die Einhell Germany vz-Dividende im Vorjahresvergleich um 26,67 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Einhell Germany vz beziffert sich auf 16,86 Mio. EUR. Damit wurde die Einhell Germany vz-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 55,82 Prozent erhöht.

Einhell Germany vz-Aktien-Dividendenrendite

Der Einhell Germany vz-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 70,30 EUR in den Feierabend. Heute wird der Einhell Germany vz-Titel Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Einhell Germany vz-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Einhell Germany vz-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der Einhell Germany vz-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,26 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,38 Prozent.

Gegenüberstellung von Einhell Germany vz-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Einhell Germany vz-Kurs im XETRA-Handel konstant. Eine nahezu gleiche Performance wie der Einhell Germany vz-Aktienkurs weist auch die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) auf.

Dividendenschätzung von Einhell Germany vz

Folglich würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen konstant bleiben. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 2,66 Prozent bedeuten.

Grunddaten der Einhell Germany vz-Aktie

Der Börsenwert des SDAX-Unternehmens Einhell Germany vz beläuft sich aktuell auf 796,021 Mio. EUR. Einhell Germany vz besitzt aktuell ein KGV von 12,47. Der Umsatz von Einhell Germany vz betrug in 2025 1,158 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 6,76 EUR.

Redaktion finanzen.at