Grand City Properties Aktie

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WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

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Aktien-Dividende 25.06.2026 14:03:24

SDAX-Papier Grand City Properties-Aktie: Das ist die Dividendenausschüttung von Grand City Properties

SDAX-Papier Grand City Properties-Aktie: Das ist die Dividendenausschüttung von Grand City Properties

Grand City Properties-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Grand City Properties-Dividendenauszahlung aus.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Titel Grand City Properties am 24.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,30 EUR.

Grand City Properties-Aktien-Dividendenrendite

Letztlich notierte das Grand City Properties-Papier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 9,13 EUR. Der Dividendenabschlag auf den Grand City Properties-Anteilsschein erfolgt am 25.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Dies kann sich optisch negativ auf das Grand City Properties-Papier auswirken. Die Zahlung der Dividende an die Grand City Properties-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Der Grand City Properties-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,05 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,00 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr verringerte sich Grand City Properties-Kurs via XETRA um 16,39 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 11,54 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Grand City Properties- Dividendenprognose

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,62 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 7,30 Prozent ansteigen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Grand City Properties

Der Börsenwert des SDAX-Unternehmens Grand City Properties beläuft sich aktuell auf 1,594 Mrd. EUR. Das KGV von Grand City Properties beträgt aktuell 3,68. 2025 setzte Grand City Properties 601,460 Mio. EUR um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 2,67 EUR.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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13:19 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
01.06.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.05.26 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
20.05.26 Grand City Properties Neutral UBS AG
18.05.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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