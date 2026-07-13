SDAX-Papier HORNBACH-Aktie: So viel Dividende schüttet HORNBACH an Anleger aus

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier HORNBACH am 10.07.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR zu zahlen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Dividende damit gleichgeblieben. 38,39 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,026 Prozent.

HORNBACH- Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging die HORNBACH-Aktie via XETRA bei einem Wert von 79,00 EUR aus dem Geschäft. Am heutigen Montag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den HORNBACH-Anteilsschein. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem HORNBACH-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Dividende an die HORNBACH-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für das Jahr 2026 beträgt 2,79 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 3,02 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von HORNBACH via XETRA 12,86 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 26,13 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel HORNBACH

Für 2027 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,48 EUR voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,22 Prozent anziehen.

Hauptdaten der HORNBACH-Aktie

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens HORNBACH beträgt aktuell 1,264 Mrd. EUR. Das KGV von HORNBACH beträgt aktuell 9,93. Der Umsatz von HORNBACH betrug in 2026 6,434 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 8,66 EUR.

Redaktion finanzen.at