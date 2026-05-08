JOST Werke Aktie

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WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000

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Dividenden-Abstimmung 08.05.2026 10:03:59

SDAX-Papier JOST Werke-Aktie: Diese Dividendenauszahlung können JOST Werke-Aktionäre erwarten

SDAX-Papier JOST Werke-Aktie: Diese Dividendenauszahlung können JOST Werke-Aktionäre erwarten

JOST Werke-Anleger aufpasst: So hoch fällt die JOST Werke-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier JOST Werke am 07.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,50 EUR beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von JOST Werke beträgt 22,35 Mio. EUR. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung.

JOST Werke-Dividendenrendite im Fokus

Schlussendlich notierte das JOST Werke-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 54,60 EUR. Der JOST Werke-Titel wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der JOST Werke-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenausschüttung an die JOST Werke-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Das JOST Werke-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,77 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,30 Prozent.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der JOST Werke-Kurs via XETRA 0,738 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 5,85 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie JOST Werke

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,65 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,09 Prozent anziehen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel JOST Werke

Die Marktkapitalisierung des SDAX-Unternehmens JOST Werke beläuft sich aktuell auf 886,699 Mio. EUR. Das KGV von JOST Werke beträgt aktuell 0,00. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von JOST Werke auf 1,534 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte -0,99 EUR aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JOST Werke

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