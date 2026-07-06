SDAX-Papier Mutares-Aktie: Über diese Dividende können sich Mutares-Anleger freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SDAX-Titel Mutares am 03.07.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 2,00 EUR. Damit wurde die Mutares-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,04 Prozent aufgestockt. Die Gesamtausschüttung von Mutares umfasst 42,70 Mio. EUR. So reduzierte sich die Mutares- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 9,92 Prozent.

Mutares-Dividendenrendite im Fokus

Schlussendlich notierte der Mutares-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 28,30 EUR. Der Dividendenabschlag auf den Mutares-Titel erfolgt am 06.07.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Mutares-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Mutares-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Das Mutares-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 6,80 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 8,33 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Mutares via XETRA 35,76 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 193,73 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Mutares

Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 7,46 Prozent hinzugewinnen.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Mutares

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens Mutares beträgt aktuell 724,987 Mio. EUR. Mutares weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,00 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Mutares auf 6,484 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte -0,69 EUR aus.

Redaktion finanzen.at