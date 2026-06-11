PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
|Ausschüttung im Fokus
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11.06.2026 10:02:48
SDAX-Papier PATRIZIA SE-Aktie: Über diese Dividende können sich PATRIZIA SE-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von SDAX-Wert PATRIZIA SE am 10.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,36 EUR auszuschütten. Das sind 2,86 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurde entschieden 30,26 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,21 Prozent an.
PATRIZIA SE-Auszahlungsrendite
Zum XETRA-Schluss ging das PATRIZIA SE-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 7,80 EUR aus dem Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von PATRIZIA SE, demnach wird der PATRIZIA SE-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem PATRIZIA SE-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die PATRIZIA SE-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des PATRIZIA SE-Wertpapiers 4,42 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 4,43 Prozent.
Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von PATRIZIA SE via XETRA um 15,13 Prozent verringert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 126,33 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenzahlungen im Vergleich mit der Peergroup
Verglichen mit der Peergroup (LEG Immobilien, Vonovia SE, TAG Immobilien) erweist sich PATRIZIA SE im Jahr 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Bei der Dividendenrendite enttäuscht die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenausschüttung. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist LEG Immobilien mit einer Dividendenauszahlung in Höhe von 2,92 EUR und einer Dividendenrendite von 1,25 Prozent.
PATRIZIA SE- Dividendenaussichten
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,37 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 5,04 Prozent steigen.
Kerndaten von PATRIZIA SE
PATRIZIA SE ist ein SDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 652,750 Mio. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von PATRIZIA SE beträgt aktuell 39,13. 2025 setzte PATRIZIA SE 265,920 Mio. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,21 EUR.
Redaktion finanzen.at
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