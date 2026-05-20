SDAX-Papier PNE-Aktie: Diese Dividende entfällt auf PNE-Anleger

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich PNE-Anleger über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier PNE am 19.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,04 EUR beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung. Die Gesamtausschüttung lässt sich PNE 6,20 Mio. EUR kosten. Damit wurde die PNE-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,64 Prozent aufgestockt.

Ausschüttungsrendite im Blick

Der PNE-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 9,81 EUR. Das PNE-Papier wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den PNE-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Das PNE-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,40 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,36 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von PNE via XETRA um 34,95 Prozent reduziert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -32,29 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (SMA Solar, Nordex) erweist sich PNE 2025 als Spitzen-Dividenden-Aktie. Auch was die Dividendenrendite angeht, übertrifft die Top-Dividenden-Aktie die Konkurrenz. Der zweitbeste Dividenden-Titel in der Peergroup ist mit einer Dividendenausschüttung von 0,00 und einer Dividendenrendite von 0,00 Prozent.

Dividendenprognose von PNE

Somit würde sich die Dividende laut FactSet-Schätzungen nicht verändern. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,41 Prozent hinzugewinnen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie PNE

PNE ist ein SDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 743,052 Mio. EUR. Das PNE-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 0,00. 2025 setzte PNE 230,200 Mio. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von -0,56 EUR.

Redaktion finanzen.at