SDAX-Papier ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Diese Dividendenzahlung können ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre erwarten

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich ProSiebenSat1 Media SE-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Papier ProSiebenSat1 Media SE am 20.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,05 EUR je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Insgesamt wurde beschlossen 12,00 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 9,09 Prozent an.

ProSiebenSat1 Media SE-Stockdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der ProSiebenSat1 Media SE-Anteilsschein via XETRA bei einem Wert von 3,96 EUR. Heute wird die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Für das Jahr 2025 weist das ProSiebenSat1 Media SE-Papier eine Dividendenrendite von 1,03 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,01 Prozent.

Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren verringerte sich ProSiebenSat1 Media SE-Aktienkurs via XETRA um 77,69 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -25,61 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (RTL) erweist sich ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 als nicht so gut wie die Konkurrenz. Bei der Dividendenrendite enttäuscht die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist RTL mit einer Dividendenzahlung von 0,65 EUR und einer Dividendenrendite von 0,65 Prozent.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie ProSiebenSat1 Media SE

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 0,05 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,19 Prozent zulegen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel ProSiebenSat1 Media SE

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens ProSiebenSat1 Media SE steht aktuell bei 911,691 Mio. EUR. Das ProSiebenSat1 Media SE-KGV beläuft sich aktuell auf 0,00. Im Jahr 2025 erzielte ProSiebenSat1 Media SE einen Umsatz von 3,675 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von -0,73 EUR.

Redaktion finanzen.at