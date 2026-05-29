Springer Nature Aktie

Springer Nature für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dividenden-Strategie 29.05.2026 10:02:35

SDAX-Papier Springer Nature-Aktie: Über diese Dividende können sich Springer Nature-Anleger freuen

SDAX-Papier Springer Nature-Aktie: Über diese Dividende können sich Springer Nature-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Springer Nature-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Wert Springer Nature am 28.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,83 EUR beschlossen. Damit wurde die Springer Nature-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 538,46 Prozent aufgestockt. Insgesamt wurde entschieden 25,90 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen.

Entwicklung der Springer Nature-Dividendenrendite

Die Springer Nature-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 19,80 EUR. Am 29.05.2026 wird das Springer Nature-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Springer Nature-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Springer Nature-Anteilsscheins 4,34 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,48 betrug.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Springer Nature-Kurs im XETRA-Handel auf gleichem Niveau. Eine nahezu gleiche Performance wie der Springer Nature-Kurs weist auch die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) auf.

Springer Nature-Dividendenausblick

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,84 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,45 Prozent steigen.

Wichtigste Eckdaten von Springer Nature

Der Börsenwert des SDAX-Unternehmens Springer Nature beträgt aktuell 3,998 Mrd. EUR. Springer Nature verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,69. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Springer Nature auf 1,926 Mrd.EUR, das EPS machte 1,79 EUR aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Springer Nature

mehr Nachrichten