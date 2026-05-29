SDAX-Papier Springer Nature-Aktie: Über diese Dividende können sich Springer Nature-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Springer Nature-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Wert Springer Nature am 28.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,83 EUR beschlossen. Damit wurde die Springer Nature-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 538,46 Prozent aufgestockt. Insgesamt wurde entschieden 25,90 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen.

Entwicklung der Springer Nature-Dividendenrendite

Die Springer Nature-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 19,80 EUR. Am 29.05.2026 wird das Springer Nature-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Springer Nature-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Springer Nature-Anteilsscheins 4,34 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,48 betrug.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Springer Nature-Kurs im XETRA-Handel auf gleichem Niveau. Eine nahezu gleiche Performance wie der Springer Nature-Kurs weist auch die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) auf.

Springer Nature-Dividendenausblick

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,84 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,45 Prozent steigen.

Wichtigste Eckdaten von Springer Nature

Der Börsenwert des SDAX-Unternehmens Springer Nature beträgt aktuell 3,998 Mrd. EUR. Springer Nature verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,69. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Springer Nature auf 1,926 Mrd.EUR, das EPS machte 1,79 EUR aus.

Redaktion finanzen.at