Springer Nature Aktie
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
|Dividenden-Strategie
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29.05.2026 10:02:35
SDAX-Papier Springer Nature-Aktie: Über diese Dividende können sich Springer Nature-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von SDAX-Wert Springer Nature am 28.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,83 EUR beschlossen. Damit wurde die Springer Nature-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 538,46 Prozent aufgestockt. Insgesamt wurde entschieden 25,90 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen.
Entwicklung der Springer Nature-Dividendenrendite
Die Springer Nature-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 19,80 EUR. Am 29.05.2026 wird das Springer Nature-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Springer Nature-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Springer Nature-Anteilsscheins 4,34 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,48 betrug.
Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite
In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Springer Nature-Kurs im XETRA-Handel auf gleichem Niveau. Eine nahezu gleiche Performance wie der Springer Nature-Kurs weist auch die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) auf.
Springer Nature-Dividendenausblick
Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,84 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,45 Prozent steigen.
Wichtigste Eckdaten von Springer Nature
Der Börsenwert des SDAX-Unternehmens Springer Nature beträgt aktuell 3,998 Mrd. EUR. Springer Nature verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,69. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Springer Nature auf 1,926 Mrd.EUR, das EPS machte 1,79 EUR aus.
Redaktion finanzen.at
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