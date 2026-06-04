SDAX-Titel adesso SE-Aktie: Über diese Dividende können sich adesso SE-Aktionäre freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Papier adesso SE am 03.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,78 EUR. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,00 Prozent. Alles in allem zahlt adesso SE 5,07 Mio. EUR an Aktionäre. Damit wurde die adesso SE-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 17,02 Prozent reduziert.

adesso SE-Stockdividendenrendite

Zum XETRA-Schluss ging der adesso SE-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 60,30 EUR aus dem Handel. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das adesso SE-Wertpapier. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner überwiesen. Das adesso SE-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,88 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,85 Prozent betrug.

Vergleich von adesso SE-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von adesso SE via XETRA um 48,46 Prozent verringert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -46,43 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (Bechtle) schneidet adesso SE 2025 als überlegenste Dividenden-Aktie ab. Bei der Dividendenrendite ernüchtert die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Zwar fällt die Dividende von adesso SE mit 5,07 Mio. EUR im Peergroup-Vergleich am besten aus, bei der Dividendenrendite liegt jedoch Bechtle mit 0,70 Prozent vorn.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie adesso SE

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,83 EUR aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,41 Prozent hinzugewinnen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel adesso SE

adesso SE ist ein SDAX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 395,320 Mio. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von adesso SE beläuft sich aktuell auf 31,30. Im Jahr 2025 erwirtschaftete adesso SE einen Umsatz von 1,466 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 2,83 EUR.

Redaktion finanzen.at